‘Casuals’ do Benfica fazem pacto de silêncio sobre os No Name

"Até parece que os No Name Boys são um assunto sobre o qual não se pode falar." A observação foi feita esta terça-feira em tribunal pela procuradora que tem em mãos o processo que envolve 13 adeptos do Benfica, oito dos quais respondem por crimes de violação por terem sodomizado com um pau um jovem de 16 anos da claque.