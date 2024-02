Mulher perde filho no parto, rouba bebé de sem-abrigo e apresenta-o à família como se fosse dela

Recém-nascido roubado foi localizado com a ajuda da ferramenta tecnológica Amber Alerts.

Uma mulher de 39 anos foi presa esta segunda-feira na cidade brasileira de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no nordeste do país, acusada de ter roubado o filho de uma "sem-abrigo" após ter perdido o próprio bebé no parto. O recém-nascido roubado foi localizado com a ajuda da ferramenta tecnológica Amber Alerts, que lança alertas de crianças desaparecidas para milhares de pessoas numa determinada região.

De acordo com a investigação, a mulher detida, que foi incriminada pelos crimes de rapto e cativeiro de vulnerável, como são legalmente definidos menores, esteve grávida semanas antes mas perdeu o bebé logo após o parto e não se conformou. Ao voltar para casa, no bairro Sabiaguaba, onde foi detida, a mulher não contou sobre a morte do bebé e inventou que o filho tinha nascido com alguns problemas e que precisava permanecer na maternidade por questões de segurança, até recuperar.

Com essa desculpa, a mulher começou a passar longas horas por dia fora de casa, supostamente para ficar ao lado do filho no hospital, mas o que fazia era outra coisa. Ricardo Pinheiro, diretor da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Judiciária de Fortaleza, avançou que a suspeita começou a frequentar locais que abrigam toxicodependentes e sem-abrigo, à procura de alguma mulher que tivesse acabado de dar à luz um bebé que ela pudesse apresentar como seu.

No sábado, 24 de Fevereiro, a oportunidade que ela procurava apareceu, quando uma jovem sem-abrigo que tinha dado à luz há cerca de dois meses e de quem se tinha aproximado supostamente com o intuito de a ajudar, pediu-lhe para ficar com o bebé dela enquanto ia resolver umas coisas. Com o bebé da sem-abrigo ao colo, a mulher esperou o momento certo e saiu da pensão social sem chamar a atenção, foi para casa e apresentou o recém-nascido à família como se fosse o filho que tinha perdido.

Só que a verdadeira mãe do bebé, ao constatar o desaparecimento do filho e da mulher que se tinha passado por sua amiga, procurou a polícia. Além de iniciar outras diligências, a Polícia Civil (Judiciária) ativou a ferramenta Amber Alerts, fruto de um acordo entre o governo brasileiro e a empresa Meta, dona do instagram, do Facebook e do Whatsapp, e através dela divulgou fotos do recém-nascido e um retrato-robô da suspeita para todos os telemóveis num raio de 160 km, e os dois foram rapidamente identificados e denunciados à polícia.