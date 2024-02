Droga de Frankenstein preocupa autoridades. É 40 vezes mais potente que o fentanil

Substância não é detetável nos exames de rotina.

As autoridades europeias estão preocupadas com a circulação de uma nova e perigosa droga: os nitacenos. A susbstância já matou mais de 200 pessoas na Europa e América desde que foi detetada nas ruas pela primeira vez, em 2019, avança esta quarta-feira o La Voz de Galicia."O número real de mortes não é conhecido porque [os nitacenos] não são detetados nas análises de rotina dos hospitais. Para detetar esta droga é preciso procurá-la especificamente", afirma Koldo Callado, médico e professor de Farmacologia, citado pelo mesmo jornal.Até ao momento não é conhecido nenhum caso em Espanha. As duas últimas mortes foram registadas em Boulder, uma cidade no estado do Colorado, nos EUA.Conhecida como a droga de Frankenstein, os nitacenos são uma classe de opioides sintéticos que englobam mais de 20 compostos diferentes. Os efeitos são semelhantes aos da morfina, oxicodona, heroína e fentanil mas a sua potência é muito maior. Segundo testes em laboratório, os nitacenos são centenas de milhares de vezes mais potentes que a morfina e 40 vezes mais potentes que o fentanil.A droga de Frankenstein pode ser consumida em comprimidos, pó ou líquido e pode ser misturada com outras substâncias como heroína, benzodiazepínicos ou fentanil.