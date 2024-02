Funeral de Alexei Navalny já tem data marcada

Cerimónias serão em Moscovo.

O funeral de Alexei Navalny, principal opositor do presidente russo Vladimir Putin, vai ser na sexta-feira, informou esta quarta-feira um porta-voz do ativista.



O funeral será no cemitério Borisovskoye, em Moscovo, depois das cerimónias fúnebres numa igreja em Maryino.