Divulgadas conversas de influencers que drogaram menores e filmaram violações

"Envio vídeos a ter sexo se quiserem. Sou um predador", disse um dos espanhóis detido.

Foram divulgados, esta quarta-feira, áudios dos influencers detidos em Madrid, Espanha, por drogarem, violarem e filmarem menores . "Eu envio vídeos a ter sexo se quiserem. Sou um predador", partilhou um dos detidos, num grupo do Whatsapp com amigos, revelou o El País.Nas mensagens de voz, o detido gabava-se das suas façanhas sexuais. O influencer partilhava com os amigos os vídeos das violações. "Só eu é que faço sexo. Querem vídeos?", ironizava.As imagens mostram o cenário onde o suspeito mostrava as vítimas deitadas e em roupa interior. Num vídeo, o detido mostra o seu órgão genital junto a uma menor sonolenta, noutro, está a tocar numa rapariga enquanto ela vomita."Joe, não estão a dormir com 'choli'?", respondia um amigo. O termo refere-se a 'chorri', uma droga utilizada em Espanha em orgias. É uma substância depressiva que enfraquece o funcionamento do sistema nervoso e que torna os consumidores sonolentos.Os dois detidos, Iván e José Hernán, formam a dupla conhecida como Los Petazetaz, que tem quase 80 mil seguidores nas redes sociais.Estão acusados de agredirem sexualmente cinco menores, entre os 14 e 15 anos, que violavam no seu apartamento em Villa de Vallecas, nos arredores da capital de Espanha.Um dos acusados, com 34 anos, chegou a estar na prisão como suspeito de dois crimes de agressão sexual, um de violação, exibicionismo, pornografia infantil e cinco crimes contra a saúde pública.Esse suspeito com antecedentes criminais ficou em liberdade depois de 21 dias detido. O segundo detido, Iván, de 24 anos, é acusado de um crime de agressão sexual.Um dos influencers gravou uma violação em primeira pessoa e partilhou o vídeo com amigos para se "gabar das conquistas", informam fontes policiais citadas pelo El País.As imagens chegaram a uma 'instagrammer', que chegou a viver com os detidos, e que, alarmada pelo conteúdo, denunciou às autoridades.Essa jovem anotou números de telemóvel, nomes, apelidos e detalhes de tudo o que tinha acontecido. Relatou que muitas vítimas contaram que foram agredidas sexualmente depois de verem os agressores a deitarem um líquido na sua bebida. Esse método coincide com o uso da droga "chorri".Os investigadores encontraram os vídeos e chamaram as vítimas para testemunhar. Todas confirmaram que tinham ido ao apartamento, mas não se lembravam de nada, informa o El País.O modus operandi consistia em atrair as menores para locais noturnos, onde se aproveitavam da sua popularidade para as levar para casa. Na habitação faziam jogos em que tinham de provar a bebida. Depois disso, conseguiam dominar as vítimas.Os vizinhos não ficaram surpreendidos com as detenções. "Naquela casa passavam muitas raparigas e havia muita droga", disse um amigo. "Já tinham sido chamados à atenção várias vezes, mas não mudavam nada. Achavam-se intocáveis", confessou um vizinho, citado pelo El País.Relatos do interior do apartamento dão conta de uma habitação "infernal" cheia de grafitis.