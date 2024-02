"Putin é capaz de tudo": Mulher de Navalny diz que marido foi torturado e passou fome na prisão

"Não podemos negociar com ele", disse.

A mulher de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, apontou o dedo a Putin, esta quarta-feira, no Parlamento Europeu. No discurso, acusa o presidente russo de assassinar e torturar o marido, bem como abusar do respetivo corpo."Putin matou-o e torturou-o durante três anos. Alexei passou fome numa pequena cela da cimento. Não podia receber visitar, telefonemas, nem cartas. Mesmo depois de tudo isto, abusaram do seu corpo", afirmou a viúva.Yulia garante que o "assassinato público" de Alexei Navalny revelou que "Putin é capaz de tudo e que nao podemos com ele negociar"."Estamos a lidar com um monstro. Líder de um gang criminoso, o que inclui assassinos e pessoas que envenenam as suas vítimas. Estamos a falar de alguém que é amigo dos líderes da máfia. Investigue-se quem ajuda Putin a esconder o seu dinheiro. Temos aliados muito importantes que estão contra a guerra, devemos trabalhar com quem o enfrenta", acrescentou.