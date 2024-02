Mala com planos de segurança da polícia para os Jogos Olímpicos roubada em Paris

Foi roubado um computador e dois cartões de memória USB.

Uma mala com um computador e dois cartões de memória USB com os planos de segurança da polícia para os Jogos Olímpicos de 2024, foi roubada de um comboio na estação Gare du Nord, em Paris, na noite de terça-feira, segundo avança o The Guardian.De acordo com a mesma fonte, um engenheiro da Câmara Municipal colocou a mala por cima do lugar onde estava sentado quando entrou no comboio e só deu por falta da mesma quando decidiu mudar de carruagem por estar atrasado.A polícia regional dos transportes está agora a investigar o caso.O jornal refere que para os Jogos Olímpicos, que decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, serão mobilizados dois mil agentes da polícia municipal e cerca de 35 mil efetivos de segurança.