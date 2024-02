Von der Leyen quer "decisões audazes e coragem política" para defesa europeia

Presidente da Comissão Europeia considera que nos últimos dois anos desapareceu a "ilusão de que a paz é permanente".

A presidente da Comissão Europeia pediu esta quarta-feira "decisões audazes e coragem política" para construir uma União Europeia de defesa, considerando que nos últimos dois anos desapareceu a "ilusão de que a paz é permanente".

"Nos últimos anos, as ilusões de muitos europeus estilhaçaram-se. A ilusão de que a paz é permanente. A ilusão de que a prosperidade económica pode interessar mais a Putin do que a destruir uma Ucrânia democrática e livre. A ilusão de que a Europa por si só está a fazer o suficiente em matéria de segurança", disse Ursula von der Leyen, no início de um debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França).

Perante os eurodeputados, von der Leyen disse que a União Europeia (UE) está a olhar para uma "liga de autoritários", que têm como ambição perturbar os países democráticos: Rússia, Coreia do Norte e Irão.