"Ataque à democracia": Mariana Mortágua e Rui Rocha condenam ação de ativistas contra Montenegro

A Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, foi a primeira líder partidária a reagir ao ataque com tinta feito por ativistas ao candidato a primeiro-ministro, Luís Montenegro, líder da Aliança Democrática, esta quarta-feira, na Bolsa de Turismo de Lisboa.

"O ataque de hoje ao PSD é um ataque à liberdade na campanha eleitoral e portanto à democracia. Se os autores desta ação alegam uma causa justa, então são os piores defensores dessa causa", escreveu a bloquista no X (antigo Twitter).

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, reagiu depois, também no X. O deputado acredita que estas ações legitimam "as forças mais extremistas da sociedade"."Quem usa formas de protesto que possam atentar à integridade física está a legitimar as forças mais extremistas da sociedade, contribuindo para atacar a democracia e a Liberdade. Inaceitável e contraproducente para as causas que dizem defender", disse Rui Rocha.Montenegro foi atingido por tinta quando estava na Bolsa de Turismo de Lisboa, na Feira Internacional de Lisboa. Um ativista foi detido.