"Por mais tinta que me atirem, continuarei a ser o mesmo": Luís Montenegro reage a ataque de ativista na visita à BTL

Para o candidato da Aliança Democrática, o ataque "não era necessário".

âmbito da agenda da campanha eleitoral da coligação de direita. "Não me causa transtorno excessivo. Vai só atrasar a agenda", esclareceu Luís Montenegro.





O presidente do PSD lamentou esta quarta-feira o ataque com tinta verde de que foi alvo durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). "Por mais tinta que me atirem, continuarei a ser o mesmo", vincou Luís Montenegro.Para o candidato da Aliança Democrática (AD), o ataque "não era necessário". O social-democrata disse esperar "que a juventude portuguesa possa abraçar causas e propósitos" sem recorrer a este tipo de conduta.O incidente ocorreu noO candidato permanece "focado no esclarecimento das propostas políticas" da AD e mantém um "compromisso muito grande com as preocupações com o clima e o ambiente", prometendo formar "um conselho de ministros especializado para a transição climática e energética".