Nuno Melo garante que novo referendo ao aborto não consta do acordo de coligação com PSD

Presidente do CDS rejeita que seja "tema para a próxima legislatura".

O presidente do CDS-PP salientou esta quarta-feira que um novo referendo ao aborto em Portugal não consta do acordo de coligação da Aliança Democrática, que junta centristas e PSD, rejeitando que seja "tema para a próxima legislatura".

Nuno Melo falava aos jornalistas na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), momentos depois de o presidente do PSD ter sido atingido com tinta verde por um ativista climático, e em reação às declarações do vice-presidente do CDS-PP, Paulo Núncio, que defendeu a realização de um novo referendo à interrupção voluntária da gravidez (IVG).