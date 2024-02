"À 15.ª vez perde a eficácia": Marcelo Rebelo de Sousa critica ação de ativistas climáticos que atiraram tinta a Montenegro

Presidente da República condena conduta que já se verificou "em campanha e fora da campanha".

O presidente da República criticou esta quarta-feira a conduta dos ativistas climáticos que atiraram tinta verde ao candidato da Aliança Democrática (AD). "À décima quinta vez perde a eficácia. A ideia é boa. (...) Já aconteceu em campanha e fora da campanha", considerou Marcelo Rebelo de Sousa.Questionado sobre as afirmações do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho sobre a imigração e o sentimento de insegurança no País, Marcelo Rebelo de Sousa atirou que "cada um dramatiza o que entende que é útil para a obtenção de votos", recusando comentários adicionais. "Tudo aquilo que eu disser entra na campanha eleitoral", sublinhou.Sobre os debates para as eleições legislativas, revelou que assitiu a praticamente todos, mas ressalvou: "Foi um período intenso, mas não foi o mais importante. A campanha pré-eleitoral já leva quatro meses e meio".