Marido mata mulher e arranca-lhe o coração após descobrir que esta o tinha denunciado à polícia por violência doméstica

Assassino foi preso em flagrante.

Uma mulher de 53 anos que tinha acabado de voltar da esquadra, após denunciar o marido por violência doméstica, foi assassinada e teve o coração arrancado à faca pelo homem com quem viveu 29 anos na tranquila cidade de Tupã, de 65 mil habitantes, no interior do estado brasileiro de São Paulo, a 516 km da capital. O assassino, Marcelo Nistarda Antoniassi, de 49 anos, foi preso em flagrante ainda com a faca na mão, enquanto pedia aos gritos aos polícias que o matassem.

Milena Dantas Bereta Nistarda, a vítima, que há meses tentava separar-se do marido devido aos ciúmes doentios e às agressões de que era vítima com cada vez mais frequência, esta segunda-feira, 26 de Fevereiro, decidiu que já bastava de tantas humilhações e tanto sofrimento depois de ser obrigada sob violência por a manter relações sexuais que não desejava, e foi à esquadra denunciar Marcelo e pedir uma medida protetora que o mantivesse afastado dela. Foi logo após ter voltado para casa, onde o marido ainda vivia e da qual ele se recusava terminantemente a sair ou deixar que ela o fizesse, que Milena foi assassinada.

O marido, que aparentemente a tinha seguido e viu que ela tinha ido à polícia, usou o próprio carro para derrubar o portão da casa, que Milena tinha trancado, arrombou a porta da cozinha, nas traseiras da residência, e em seguida a porta do quarto para onde ela tinha corrido tentando proteger-se, e desferiu-lhe inúmeros golpes de faca.

Em seguida, não se sabe se com a esposa ainda viva ou não, Marcelo usou a faca para arrancar o coração da mulher que dizia amar tanto. Quando a polícia chegou, ele ainda continuava a usar a faca para extrair outros órgãos de Milena, extravasando no corpo destroçado toda a raiva por ela ter denunciado a violência que ele praticava entre quatro paredes e não queria ver tornada pública.

Milena Davoli Nabas de Melo, a inspectora-chefe da Polícia Civil (Judiciária) de Tupã e prima da vítima, correu para a residência assim que foi alertada dos pedidos de socorro da familiar e amiga, mas nada mais foi possível fazer do que constatar o óbito e prender o assassino. Segundo a inspectora, Milena foi aconselhada na esquadra a aceitar acolhimento num abrigo público destinado a mulheres vítimas de violência doméstica ou, pelo menos, a refugiar-se em algum outro local mais seguro, mas não aceitou, dizendo que não deixaria a sua própria casa, mas que passaria a trancar tudo, o que, no entanto, não parou o assassino nem evitou a sua trágica morte.