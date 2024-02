Dérbi entre Sporting e Benfica vai condicionar o trânsito. Saiba quais as zonas afetadas

Partida acontece no Estádio de Alvalade.

A PSP vai montar uma operação de segurança para o dérbi Sporting-Benfica, esta quinta-feira, a contar para a 1.ª Mão da meia-final da Taça de Portugal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas 20h45, que vai condicionar a circulação ao trânsito na cidade. De acordo com a legislação nacional em vigor, este é considerado um evento de risco elevado, prevendo-se uma lotação de cerca de 45 mil pessoas no Estádio de Alvalade.



De acordo com um comunicado da PSP, o trânsito vai estar condicionado entre as 17h30 e as 19h00 na Avenida Machado dos Santos, 2.ª Circular, Estrada da Luz, Rua Fernando Namora, Rua Francisco Gentil, Rua Professor Vieira de Almeida, Avenida Padre Cruz e na Rua Alfredo Trindade.





"Haverá condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco, sendo intenção da PSP que os adeptos visitantes concentrem junto ao Estádio da Luz, pelas 17h00, com saída previstas às 17h30", pode ler-se na nota.

A abertura de portas está prevista para as 18h45. No entanto, a PSP vai iniciar a sua ação durante a manhã.