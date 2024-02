Revelada identidade de mulher encontrada em mala em Vigo

Homem que vivia com vítima, a 200 metros do local onde foi encontrado o corpo, está desaparecido.

A vítima vivia com outro homem mais velho, que se manteve na pensão mesmo depois do desaparecimento. O paradeiro desse companheiro de casa é desconhecido.



Os investigadores conseguiram identificar a identidade da mulher encontrada numa mala em Vigo, em Espanha, informa o La Voz de Galicia.As autoridades acreditam que se trata de uma mulher espanhola, com cerca de 50 anos, que vivia num apartamento alugado a 200 metros do local onde apareceu a mala.A Polícia Científica deslocou-se à pensão para recolher provas, uma vez que não descartam que tenha sido aí o crime.A inquilina deu o alerta para as autoridades depois de encontrar a habitação remexida. Os vizinhos queixaram-se de um forte odor que vinha da habitação.A mala foi encontrada na quinta-feira, 22 de fevereiro. Apesar da expectativa da irmã de Isabel Lima, o corpo não pertencerá ao da portuguesa desaparecida desde setembro.