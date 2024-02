Luís Montenegro já apresentou queixa-crime após ataque com tinta durante visita à BTL em Lisboa

Presidente do PSD foi atingido com tinta verde durante uma ação de campanha.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, formalizou queixa-crime na esquadra do Pragal, sede da Divisão de Almada, na tarde desta quarta-feira. A queixa do líder da AD, sabe o CM, visa os elementos que o atacaram com tinta verde durante a manhã durante uma ação de campanha em Lisboa.