Já há árbitro para o clássico entre FC Porto e Benfica

Todas as nomeações para a 24.ª jornada da Liga Betclic.

Consulte a lista de nomeações na íntegra:



Chaves-Arouca

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Carlos Martins e Fábio Silva

4.º árbitro: Ricardo Moreira

VAR: André Narciso

AVAR: Vasco Marques



Moreirense-Rio Ave

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e Nelson Cunha

4.º árbitro: Humberto Teixeira

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Nuno Pires



Estoril-V. Guimarães

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Pedro Felisberto



Sp. Braga-E. Amadora

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Hugo Coimbra e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Bruno Vieira

AVAR: Rui Cidade



Casa Pia-Gil Vicente

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Hugo Marques



Portimonense-Vizela

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Andreia Sousa e Nuno Manso

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Manuel Mota

AVAR: Nuno Eiras



Sporting-Farense

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e André Almeida

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Hugo Ribeiro



FC Porto-Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: António Nobre

VAR: Tiago Martins

AVAR: André Campos



Famalicão-Boavista

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: André Dias e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro Árbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Carlos Martins e Fábio Silva4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Jorge Fernandes e Nelson Cunha4.º árbitro: Humberto TeixeiraVAR: Miguel NogueiraAVAR: Nuno PiresÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Nuno AlmeidaAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Hugo Coimbra e Gonçalo Freire4.º árbitro: Halim ShirzadVAR: Bruno VieiraAVAR: Rui CidadeÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Luís FerreiraAVAR: Hugo MarquesÁrbitro: José BessaAssistentes: Andreia Sousa e Nuno Manso4.º árbitro: João AfonsoVAR: Manuel MotaAVAR: Nuno EirasÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Tiago Costa e André Almeida4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Bruno EstevesAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: António NobreVAR: Tiago MartinsAVAR: André CamposÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: André Dias e Sérgio Jesus4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro Ribeiro

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira os árbitros nomeados para a 24.ª jornada da Liga Betclic, onde se destaca João Pinheiro, que vai dirigir o clássico entre FC Porto-Benfica (domingo, 20h30). António Nobre, o VAR do Rio Ave-Sporting, irá desempenhar a função de quarto árbitro no encontro. Cláudio Pereira, por sua vez, vai estar no Sporting-Farense (domingo, 18h00).