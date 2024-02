Prisão preventiva para todos os suspeitos de agredir o segurança de André Villas-Boas

Quatro jovens terão cometido dezenas de crimes na mesma noite.

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou esta quarta-feira a medida de coação de prisão preventiva aos quatro jovens que agrediram o segurança de André Vilas-Boas, antigo treinador do FC Porto e candidato à presidência do clube contra Pinto da Costa.Os suspeitos, adeptos portistas e com ligações aos 'Super Dragões', fizeram vários assaltos nessa mesma noite além de agredirem o funcionário do condomínio onde mora o candidato à liderança azul e branca.O Ministério Público pediu precisamente a prisão preventiva para os suspeitos detidos em novembro passado, com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos, naturais de Vila Nova de Gaia.De acordo com um comunicado da PSP, no âmbito da 'Operação Zelador' foram efetuadas três buscas domiciliárias, que resultaram na apreensão de um carro e uma mota furtados, bem como de diversos telemóveis, peças de vestuário e equipamentos e ferramentas utilizados nos ilícitos.Ao que oapurou, na casa dos suspeitos foi encontrado material alusivo ao FC Porto e aos Superdragões e as autoridades estão a tentar perceber qual é a relação do grupo com a claque.