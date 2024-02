Duas crianças com ferimentos graves em ataque com faca junto a escola primária na Alemanha

Agressor foi detido.

Um jovem atacou duas crianças com uma faca perto de uma escola primária em Duisburgo, na Alemanha, relatou o jornal alemão Bild. As vítimas foram transportadas para o hospital com ferimentos graves.



Segundo aquele meio, o agressor, um jovem germano-búlgaro de 21 anos, foi detido pouco tempo depois. A polícia apreendeu uma faca e uma lanterna, objetos que o rapaz terá usado contra as crianças. A razão do ataque ainda é desconhecida.





A agressão terá ocorrido quando as crianças regressavam da escola. As vítimas, de 9 e 10 anos, conseguiram arrastar-se de volta para a escola e um professor chamou os serviços de emergência, refere o jornal.Um helicóptero de salvamento foi acionado para o local. A polícia está agora a recolher provas e à procura de testemunhas.