Casal norte-americano de férias em iate privado terá sido morto por 'piratas' nas Caraíbas

Três reclusos, que fugiram da prisão, ter-se-ão apoderado da embarcação do casal. Suspeitos já foram detidos.

Um casal norte-americano reformado terá sido sequestrado e assassinado quando viajava de iate nas Caraíbas. As autoridades norte-americanas acreditam que Ralph Hendry e Kathy Brandel, de 66 e 71 anos, tenham sido mortos após três reclusos que tinham fugido da prisão se terem apoderado da embarcação.O iate foi encontrado dia 21 de fevereiro ancorado e abandonado ao largo de uma praia na costa sul de São Vicente. No entanto, os dados anteriores do GPS davam conta que o barco tinha estado em Granada. Segundo a CNN, as provas encontradas na embarcação sugeriam um cenário de crime violento. "O barco em si foi revirado e estava tudo espalhado por toda a cabine, por isso houve claramente uma altercação de algum tipo no barco", disse o filho de Kathy Brandel, Nick Buro.A Força Policial Real de Granada referiu que três homens que escaparam de uma prisão no dia 18 de fevereiro tinham utilizado um barco para fazer o mesmo trajeto. Os suspeitos foram recapturados também a 21 de fevereiro. Identificados pelas autoridades como Trevon Robertson, Abita Stanislaus e Ron Mitchell, de 19, 25 e 30 anos, estavam associados a crimes anteriores de roubo.O filho de Kathy Brandel contou à CNN que a mãe e Ralph Hendry eram marinheiros experientes e que tinham vendido a casa há alguns anos para comprar um barco."Era a casa delas. Tudo o que tinham, tudo o que possuíam, estava naquele barco. Era a vida deles", disse.Prossegue agora uma investigação para encontrar os corpos de Ralph Hendry e Kathy Brandel.