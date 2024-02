Julgamento do ator Alec Baldwin marcado para julho

Se for condenado por ter matado a cineasta durante filmagens de 'Rust', arrisca pena até 18 meses de prisão.

O julgamento do ator Alec Baldwin por homicídio involuntário, por ter matado a cineasta Halyna Hutchins durante as filmagens do filme de faroeste "Rust", em 2021, está marcado para o dia 10 de julho, decidiu o juiz do Novo México, esta segunda-feira, avança a Reuters. Se for condenado, o ator arrisca pena até 18 meses de prisão.Se o caso de Baldwin for mesmo a julgamento, será um marco, uma vez que houve poucas vezes em que um ator de Hollywood foi responsabilizado criminalmente por disparos em locais de filmagens. Em abril do ano passado, as acusações contra Baldwin tinham sido retiradas.A cineasta Halyna Hutchins morreu quando o revólver Colt. 45 com que Baldwin estava a ensaiar dentro de uma igreja nos arredores de Santa Fé, disparou um tiro que também feriu o realizador Joel Souz, refere a agência noticiosa.A armeira de "Rust", Hannah Gutierrez, está a ser julgada por, alegadamente, não ter detetado que tinha levado uma bala verdadeira para o cenário. Os procuradores acusam Hannah de fazer um trabalho "desleixado e pouco profissional". A armeira disse à polícia que quando carregou a bala na arma de Baldwin confundiu a bala verdadeira com uma bala falsa.Tal como Baldwin, Gutierrez enfrenta uma acusação de homicídio involuntário, informa Reuters.