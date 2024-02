Príncipe Harry perde ação judicial sobre retirada de proteção policial no Reino Unido

Duque de Sussex vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal de Londres.

"O Duque não está a pedir tratamento preferencial, mas sim uma aplicação justa e legal das regras, garantindo que recebe a mesma consideração que os outros", declarou.

O Princípe Harry perdeu uma ação judicial contra a decisão do governo britânico de lhe retirar proteção policial no Reino Unido, avançou esta quarta-feira a agência Reuters.Tal como outros membros da realeza, Harry recebeu proteção policial, assegurada com financiamento público, até se afastar dos deveres reais e se mudar com Meghan Markle para a Califórnia, Estados Unidos, em março de 2020.Um mês antes, o Ministério do Interior britânico removeu-lhe a proteção, um tratamento considerado injusto e ilegal pelos advogados do duque de Sussex. A equipa jurídica do governo britânico não encontrou qualquer ilegalidade na decisão. Esta quarta-feira, o Supremo Tribunal de Londres concordou com essa apreciação.O porta-voz da equipa de advogados do príncipe Harry prometeu interpor recurso.