Elefante descontrolado ataca turista na Índia

Animal estava referenciado e já teria ferido um homem em 2022.

Um elefante, já sinalizado por ataque, agarrou uma turista e atirou-a brutalmente ao chão, na Índia, em Jaipur, local onde são comuns passeios turísticos com os animais. A mulher ficou com uma perna partida.Segundo informa a Sky News, o animal agarrou a turista com a tromba e deitou-a ao chão.A fêmea elefante, com nome de "Gouri", já tinha atacado um homem, em outubro de 2022, que necessitou de ser hospitalizado por ter partido as costelas e outros ossos.O acidente mais recente, este mês, foi divulgado pela associação PETA, que defende os direitos dos animais, apelando à suspensão dos passeios com elefantes. De acordo com o vice-presidente da PETA, os elefantes que são ameaçados e passam anos acorrentados têm tendência a ter comportamentos descontrolados. O representante da associação realçou que apesar de ser conhecido o perigo que o elefante representava para a segurança pública, os animais continuam a ser usados como meio de transporte. "As autoridades têm de acordar e mudar a fêmea elefante para um santuário", referiu.A PETA apelou ainda à substituição dos elefantes por veículos elétricos.