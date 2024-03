Quatro jovens detidos pela PSP ficam com a mais gravosa medida de coação. Recusam falar ao juiz e vão para a cadeia de Custoias, em Matosinhos.

Nuno Paiva, um dos quatro detidos pela PSP na 'Operação Zelador', tinha em casa material relacionado com a claque Super Dragões, do FC Porto. Em primeiro interrogatório, nenhum arguido quis falar.