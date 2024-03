Putin ameaça atacar território da NATO e fala "em guerra nuclear"

Presidente russo lançou o aviso durante o seu discurso anual ao parlamento russo e a outros membros da elite do país.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse esta quinta-feira aos países da NATO que arriscam um conflito nuclear se enviarem tropas para a Ucrânia, acrescentando que a Rússia deve fortalecer seu esquadrão militar ocidental após a admissão da Finlândia e da Suécia à aliança atlântica.Putin advertiu também que a Rússia tem armas capazes de alcançar alvos no Ocidente. Moscovo. "Nós também temos armas capazes de atingir alvos no vosso território", afirmou Putin, citado pela agência francesa AFP.De acordo com a Reuters, os Estados Unidos e os principais aliados europeus afirmaram esta semana que não tencionam enviar tropas terrestres para a Ucrânia, depois de França ter dado a entender essa possibilidade.O presidente russo lançou o aviso durante o seu discurso anual ao parlamento russo e a outros membros da elite do país.