Morreu Cat Janice, a cantora com cancro que lançou música para sustentar o filho de sete anos

Notícia foi dada através da rede social Instagram, gerida agora pelo irmão.

Morreu Cat Janice, a cantora norte-americana que ficou viral na rede social TikTok por anunciar que tinha um cancro terminal e que iria lançar uma música cujos lucros seriam para apoiar o filho de sete anos depois de morrer.A notícia foi dada através do Instagram da cantora. "Esta manhã, na sua casa de infância e rodeada pela sua querida família, a Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial", escreveu o irmão."Estamos eternamente gratos pela efusão de amor que a Catherine e a nossa família têm recebido nos últimos meses. A Cat viu a sua música chegar a sítios que nunca esperou e descansa na paz de saber que continuará a sustentar o seu filho através da sua música. Isto não teria sido possível sem todos vós", acrescentou.