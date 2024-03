Pedro Nuno Santos promete "corrigir o que não correu bem" a idosa que criticou 'casos e casinhos'

"Agora, é uma nova liderança, uma nova geração", disse o líder socialista.

O secretário-geral socialista assegurou esta quinta-feira que o PS "vai corrigir o que não correu bem", salientando que tem uma "nova liderança" de uma "nova geração", depois de uma idosa ter criticado a gestão de Costa dos 'casos e casinhos'.

Acompanhado por Luís Dias, cabeça de lista do PS neste círculo, Pedro Nuno Santos fez esta manhã uma curta visita a Vendas Novas, no distrito de Évora onde, nas últimas eleições, o PS teve 43,95% dos votos, obtendo dois dos três mandatos em disputa.

À entrada de um café, o secretário-geral do PS ficou à conversa com três pensionistas, uma das quais confessou ainda não saber em quem é que vai votar no próximo dia 10 de março, em particular por ter ficado desagradada pela forma como o atual primeiro-ministro, António Costa, reagiu às polémicas dos 'casos e casinhos'.

"Eu dá-me uma raiva ele estar a rir e a defendê-los todos. Mas o que é isto?", questionou, com Pedro Nuno Santos a contrapor que a ele lhe pedem é para "rir mais".

"Agora nós vamos corrigir o que não correu bem. Agora, é uma nova liderança, uma nova geração", acrescentou o líder socialista.

"Mas ele parecia que estava a fazer pouco dos 'casos e casinhos' e a defendê-los", insistiu a senhora, com Pedro Nuno Santos a responder: "Mas nós não e nós vamos cuidar das pessoas como sempre fizemos, e vamos fazer melhor ainda".

Pouco depois, em declarações aos jornalistas, a senhora disse não ter ficado agradada com o último mandato de maioria absoluta do PS e sublinhou que, apesar de gostar de Pedro Nuno Santos, o problema é ter integrado o Governo de António Costa, criticando a "trafulhada toda".