Pogba suspenso por quatro anos após acusar positivo em teste antidoping

Médio da Juventus, de 30 anos, fez exames em setembro do ano passado e foi apanhado com testosterona.

O 'La Repubblica' avança que Paul Pogba foi, esta quinta-feira, suspenso por quatro anos depois de acusar positivo num teste antidoping em setembro do ano passado, num jogo em que acabou por nem participar.Assim, o médio italiano, atualmente com 30 anos, arrisca terminar a carreira de imediato, uma vez que teria quase 35 aquando do término da suspensão. Pogba, refira-se, completa 31 anos já em março.

Em causa está um teste positivo para testosterona, substância que é um esteroide anabolizante e ajuda a acelerar o desenvolvimento muscular, num controlo de rotina feito pela Liga italiana no encontro entre a Juventus e a Udinese, a 20 de agosto do ano passado, no qual não somou quaisquer minutos em campo.

Para explicar este teste positivo, a representação do jogador anunciou, em setembro último, que os metabólitos da testosterona provinham de um suplemento alimentar prescrito por um médico que o jogador consultou nos Estados Unidos, e o jogador recusou um acordo para evitar a pena máxima.

O campeão do mundo pela França em 2018, que marcou na final ante a Croácia (4-2), só tinha alinhado em duas partidas em 2023/24, a último delas a 3 de setembro de 2023, e desde que voltou aos italianos, em que já tinha jogado entre 2012 e 2016, alinhou em 12 partidas ao todo, em mais de época e meia.

Pelo meio, representou o Manchester United, numa carreira condecorada, que conta com o título mundial de 2018 com os 'bleus', uma Liga Europa com os 'red devils' de José Mourinho, quatro campeonatos de Itália e outros troféus, como a Liga das Nações, em 2021.

Formado no Le Havre, somou 91 internacionalizações pela França, que não representa desde 2022, e faz 31 anos no próximo mês, pelo que a suspensão pode terminar-lhe a carreira.