Detido adepto do Atlético de Madrid que insultou e ameaçou de morte menina de oito anos com camisola de Vinicius

Homem implicado "como alegado autor de um crime de ódio" chegou a "bater duas vezes" no braço da tia da menina, informa a polícia espanhola.

Um adepto do Atlético de Madrid foi detido como suposto autor dos insultos racistas e ameaças de morte a uma menina com uma camisola do jogador do Real Madrid Vinicius, em 24 de setembro, anunciou esta quinta-feira a polícia espanhola.

Este adepto é acusado de ter atacado uma menina, de oito anos, "que estava com um familiar", proferindo "insultos racistas e ameaças de morte", por vestir "uma camisola com o nome do jogador brasileiro", refere o comunicado.

O incidente aconteceu nas proximidades do Estádio Metropolitano, antes do início do clássico com o Real Madrid, e foi presenciado por vários adeptos do Atlético de Madrid, que observaram a cena e impediram que o ataque continuasse.

Este homem, implicado "como alegado autor de um crime de ódio", chegou a "bater duas vezes" no braço da tia da menina, que teve de deixar o local acompanhada da família porque sofreu uma forte crise de ansiedade.

Após o ocorrido, as forças policiais iniciaram uma investigação na qual os vídeos fornecidos por um jornalista que esteve no local e que gravou o incidente tiveram um papel importante na localização e identificação do adepto agora detido.

Alvo regular de atos racistas e figura no combate ao racismo no futebol espanhol, o brasileiro foi alvo diversas vezes nos últimos anos de insultos, notadamente em Valência, no dia 28 de maio, o que causou uma onda de indignação internacional.

Em junho de 2023, quatro adeptos dos ultras do Atlético, acusados de terem pendurado um boneco com a imagem de Vinicius Jr numa ponte da capital espanhola no final de janeiro, foram proibidos de entrar nos estádios por dois anos.