Inês Sousa Real quer garantir subsídio de risco para bombeiros

Porta-voz do PAN entende que sem os profissionais "o País seria muito mais vulnerável".

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) afirmou esta quinta-feira que é preciso garantir que os bombeiros tenham subsídio de risco e que sejam reconhecidos enquanto profissão de desgaste rápido para terem direito a reforma antecipada.

"Nós precisamos de garantir que o subsídio de risco e o reconhecimento como profissão de desgaste rápido é atribuído aos bombeiros, precisamos também de garantir o seu direito de poderem fazer a reforma antecipada", defendeu Inês Sousa Real.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com a direção dos Bombeiros Voluntários de Viseu, a porta-voz também lembrou que o PAN "tem uma medida para o resgate animal associado aos bombeiros e, com isso, também um reforço financeiro para que possam proceder ao resgate e socorro de animais".

Depois de os bombeiros ameaçarem, na reunião, de se manifestarem após as eleições, em 10 de março, Inês Sousa Real disse esperar que "isso não venha a ser necessário" e lembrou que já tinha apresentado uma proposta na Assembleia da República (AR) para a revisão do estatuto.

"Também há outros problemas do ponto de vista do estatuto dos bombeiros voluntários, e também dos dirigentes humanitários, em que precisamos de garantir que são reconhecidos todo o ano e não apenas quando são os incêndios", afirmou.

No seu entender, "os bombeiros têm um papel essencial no apoio às populações, no transporte de doentes não urgentes" e sem esta rede social dos bombeiros, voluntários e profissionais, o país seria muito mais vulnerável".

Nesse sentido, disse que "o PAN não deixará de priorizar na próxima legislatura" estas medidas que defende e que apresentará "logo nas primeiras sessões" da nova legislatura.

Aos jornalistas disse ainda que é preciso "valorizar o papel destes profissionais e também agilizar os mecanismos de pagamento, para que não haja atraso, sobretudo, no pagamento do combustível".

"Aumentar também o valor do transporte e do pagamento de transporte de doentes não urgentes, porque os bombeiros têm um papel absolutamente essencial no socorro e auxílio das populações, não apenas no verão", insistiu.

Ainda na área da Saúde, Inês Sousa Real defendeu que "é fundamental apostar na valorização do médico de família e garantir que os cuidados primários têm um papel mais relevante e não deixar essa pressão apenas para os hospitais".

"Nesse sentido o PAN defende que tem de haver essa aposta, esse investimento, no Serviço Nacional de Saúde (SNS) nessa dimensão", acrescentou a porta-voz para lembrar que, na reunião com os bombeiros, a questão foi levantada.

Já que, continuou, por os hospitais estarem encerrados, leva a que tenham [os bombeiros] de fazer muitos mais quilómetros sem que depois haja a devida compensação como também há atrasos, o que é "absolutamente inaceitável".