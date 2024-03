PJ detém suspeito de roubo agravado em residência de Penafiel

Suspeito é arguido noutro inquérito por crimes de violência doméstica, violação e sequestro.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de um crime de roubo agravado, com arma de fogo, numa residência em Penafiel, no distrito do Porto, foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo a autoridade, os factos remontam a 6 de dezembro do ano passado, quando o suspeito e outro homem ainda não identificado abordaram a ofendida no interior da sua residência, ameaçando-a com uma pistola e apoderando-se de alguns bens.

O detido, de 38 ano, foi presente à autoridade judiciária, que lhe determinou como medida de coação a obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica.

O suspeito é arguido noutro inquérito por crimes de violência doméstica, violação e sequestro, acrescenta a PJ.