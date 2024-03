Montenegro não quer eleitores confusos entre siglas AD e ADN no boletim de voto

Presidente do PSD referiu que "evidentemente há uma parecença".

O presidente do PSD manifestou-se esta quinta-feira preocupado em esclarecer que a coligação que lidera é a Aliança Democrática (AD), referindo que há muitos eleitores confusos entre esta sigla e a do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN).

"Não quero que ninguém que queira votar no ADN vote na AD, eu não quero que isso aconteça. Mas sobretudo não quero que aconteça que todas as pessoas, que são muitas, que querem votar na AD votem no ADN", declarou Luís Montenegro aos jornalistas, no concelho de Ansião, distrito de Leiria.

"Portanto, é, creio eu, da nossa responsabilidade, e já agora também da dos senhores jornalistas, poderem esclarecer as pessoas, para que aquilo que é a vontade intrínseca da pessoa, a vontade real da pessoa seja manifestada no boletim de voto", acrescentou.

O presidente do PSD falava aos jornalistas durante uma visita a uma empresa têxtil, onde disse que não tenciona ter segurança pessoal reforçada depois de na quarta-feira ter sido atingido com tinta: "Não conto ter".

Durante esta campanha para as legislativas antecipadas de 10 de março, o presidente do PSD realçou em pelo menos duas ocasiões, em comícios, que no boletim de voto a coligação que lidera "tem uma sigla, que é AD" e "três símbolos", do PSD, do CDS-PP e do PPM, e nada tem a ver com "outra candidatura, que é o ADN".

Interrogado esta quinta-feira se fez esse alerta por causa das sondagens, Luís Montenegro respondeu: "Não, é sobretudo porque nos têm feito chegar muitas preocupações de muitos eleitores que ficam confusos quando veem as simulações de boletins de voto".

O presidente do PSD referiu que "evidentemente há uma parecença" entre as siglas AD e ADN, partido que nalguns círculos eleitorais aparece no boletim de voto antes da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

"É preciso que as pessoas tenham esclarecimento também sob esse ponto de vista", defendeu.