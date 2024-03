Bloqueadas tentativas de alugar carro funerário para levar corpo de Alexei Navalny a funeral

Porta-voz do antigo opositor russo menciona ameaças por telefone a fornecedores de carros funerários.





Desconhecidos bloquearam as tentativas de alugar um carro funerário para levar o corpo de Alexey Navalny ao funeral, de acordo com a porta-voz do antigo opositor russo, relatou esta quinta-feira a agência Reuters.O funeral está agendado para sexta-feira, no cemitério Borisovskoye, em Moscovo. O opositor morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos, numa prisão no Ártico.De acordo com os aliados, Alexei Navalny estava prestes a ser libertado, por meio de uma troca de prisioneiros. A Ucrânia atribuiu a morte do ativista russo a causas naturais