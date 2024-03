Paul Pogba considera condenação por doping "incorreta" e vai recorrer

Futebolista reitera que nunca tomou "consciente ou deliberadamente" produtos proibidos.

O futebolista internacional francês Paul Pogba, esta quinta-feira suspenso por doping por quatro anos, considera a decisão do tribunal italiano antidopagem "incorreta" e vai recorrer, por considerar nunca ter "consciente ou deliberadamente" tomado produtos proibidos.

"Fui hoje [esta quinta-feira] informado da decisão do tribunal e considero o veredicto incorreto. (...) Quando estiver livre de constrangimentos legais, esta história será mais clara, mas nunca tomei quaisquer suplementos, de forma consciente ou deliberada, que violassem as regras antidopagem", escreveu o médio de 30 anos da Juventus, numa publicação na rede social Instagram.

Assim, vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da decisão, por considerar que nunca faria algo "para aumentar a performance com recurso a substâncias banidas".

A pena pedida pelos procuradores, de quatro anos, foi aplicada ao médio francês campeão do Mundo em 2018, noticiaram as agências France-Presse e Associated Press.

Em causa está um teste positivo para testosterona, substância que é um esteroide anabolizante e ajuda a acelerar o desenvolvimento muscular, num controlo de rotina feito pela Liga italiana no encontro entre a Juventus e a Udinese, a 20 de agosto do ano passado, no qual não somou quaisquer minutos em campo.

Para explicar este teste positivo, a representação do jogador anunciou, em setembro último, que os metabólitos da testosterona provinham de um suplemento alimentar prescrito por um médico que o jogador consultou nos Estados Unidos, e o jogador recusou um acordo para evitar a pena máxima.

O campeão do mundo pela França em 2018, que marcou na final ante a Croácia (4-2), só tinha alinhado em duas partidas em 2023/24, a último delas em 03 de setembro de 2023, e desde que voltou aos italianos, em que já tinha jogado entre 2012 e 2016, alinhou em 12 partidas ao todo, em mais de época e meia.

Pelo meio, representou o Manchester United, numa carreira condecorada, que conta com o título mundial de 2018 com os 'bleus', uma Liga Europa com os 'red devils' de José Mourinho, quatro campeonatos de Itália e outros troféus, como a Liga das Nações, em 2021.

Formado no Le Havre, somou 91 internacionalizações pela França, que não representa desde 2022, e faz 31 anos no próximo mês, pelo que a suspensão pode terminar-lhe a carreira.