Supremo confirma pena de oito anos de prisão efetiva de Ricardo Salgado

Em causa estão três crimes de abuso de confiança, no âmbito de um processo separado da Operação Marquês.

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a condenação de Ricardo Salgado a uma pena de oito anos de prisão efetiva, por três crimes de abuso de confiança, no âmbito de um processo separado da Operação Marquês.No acórdão, a que oteve acesso, os juízes conselheiros consideram, no entanto, que não se pode aplicar a prisão efetiva sem que o tribunal de primeira instância solicite uma avaliação médica ao ex-banqueiro para confirmar o diagnóstico de doença de alzheimer.Só depois da realização desta perícia é que será avaliada a hipótese de suspender a pena de oito anos de prisão, evitando que Salgado vá para a cadeia. Recorde-se que o coletivo de juízes que julgou o ex-presidente do BES recusou durante o julgamento ordenar a realização de uma perícia médica.