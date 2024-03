Declarações foram feitas durante um talk show no Youtube.

Seis padres desejaram publicamente a morte do Papa Francisco, num talk show no YouTube, no dia 22 de fevereiro, avança o La Voz de Galicia. Desde então que as declarações têm sido alvo de vários comentários nas redes sociais. O programa chama-se 'La Sacristía de la Vendée' e define-se como um "talk show sacerdotal contrarrevolucionário".



Segundo o jornal espanhol, durante a transmissão, o moderador, Francisco José Delgado, cumprimentou os restantes e um dos padres, Gabriel Calvo Zarraute, afirmou que reza muito "pelo Papa para que ele possa ir para o céu o mais depressa possível". Um outro sacerdote, Charles Murr, acrescentou: "Somos muitos os que rezamos pela subida de Bergoglio ao céu". E o moderador finalizou com "vamos ver se rezamos mais". Todos os comentários foram acompanhados por risos.



Depois de toda a polémica, o talk show fez um pedido de desculpas através da rede social X (antigo Twitter): "Lamentamos o comentário infeliz, dito em tom humorístico (...)".

Pedido de desculpas do Talk Show



De acordo com La Voz de Galicia, também o Arcebispo de Toledo emitiu um comunicado a rejeitar as declarações feitas e não excluiu a possibilidade de existirem medidas corretivas, pedindo ainda que os padres em questão fizessem um pedido de desculpas.



No passado mês de janeiro, um grupo de sacerdotes, incluindo o moderador do programa, lançou uma petição contra a declaração que o Papa fez que autoriza a bênção de casais homossexuais ou de pessoas divorciadas.