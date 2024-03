Atropelamento provoca dois feridos em Caminha

Vítimas seguiram para o Hospital de Viana do Castelo.

Duas pessoas ficaram feridas devido a um atropelamento na Estrada Nacional 13 em Seixas, Caminha, Viana do Castelo, na tarde desta quinta-feira.apurou que uma das vítimas ficou gravemente ferida e a outra sofreu ferimentos considerados ligeiros. Ambos foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.O alerta foi dado pelas 15h00, tendo sido acionados os Bombeiros Voluntários de Caminha. A GNR investiga as causas do acidente.