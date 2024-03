Fado Bicha lança nova música que é “manifesto de repúdio ao partido de André Ventura”

Fado Bicha lançaram esta quinta-feira um novo single, o ‘Dar de Beber à Desventura’, que pretende ser um "manifesto de repúdio ao partido de André Ventura". A dupla formada por Lila Fadista e João Caçador diz que os artistas devem-se "manifestar e sinalizar a deterioração do discurso público e político em Portugal".Na letra pode ler-se: "Era um só, vinha de ladrar na TV, A dizer-se defensor do povo honesto Depois 12, é um pavor A levá-lo no andor". E termina: "Vamos dar de beber à desventura/ Secar a boca aos fascistas."

O single tem a de Luís Clara Gomes (Moullinex) e coros da cantora Mila Dores.Manifesto surge depois "(...) do confinamento étnico para as pessoas ciganas, depois de Bruno Candé, depois dos outdoors a falar em limpeza, depois dos programas de comentário de futebol", dizem no Instagram.