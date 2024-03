Sexo entre baleias-jubarte homossexuais fotografado pela primeira vez

Ato sexual nunca tinha sido presenciado por seres humanos.

Duas baleias-jubarte foram observadas, pela primeira vez, a ter relações sexuais ao largo da costa do Havai. No entanto, algo que despertou a curiosidade dos cientistas foi que as duas baleias eram do sexo masculino.

Segundo o The Guardian, apesar de décadas de investigação sobre as baleias-jubarte, os avistamentos do pénis do macho têm sido raros e o ato sexual nunca tinha sido presenciado por seres humanos.





As fotografias foram tiradas em janeiro de 2022 nas águas a oeste da ilha de Maui, Havai. Stephanie Stack, a investigadora principal da Pacific Whale Foundation, trabalhou em estreita colaboração com os fotógrafos para avaliar e interpretar o que viram. Agora, publicou um novo estudo onde afirma que os cetáceos, como as baleias-jubarte, poderiam utilizar a fenda genital ou o ânus para o ato sexual, para praticar comportamentos reprodutivos ou para formar uma aliança social ou afirmar uma espécie de domínio.

"Esta descoberta desafia as nossas noções preconcebidas sobre o comportamento das baleias-jubarte", afirmou.