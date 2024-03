Imagens de videovigilância do estabelecimento captaram o momento do assalto.

Um homem fingiu ser cliente para assaltar uma papelaria em Rio de Mouro, Sintra, ao final do dia de quarta-feira.Enquanto estava a ser atendido por um funcionário, o suspeito dirigiu-se ao balcão e tirou dois conjuntos de raspadinhas. Saiu e disse que ia voltar para pagar, mas isso não se verificou.As imagens de videovigilância do estabelecimento captaram o momento do assalto.