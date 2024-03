Vários feridos em confrontos de casuals junto ao Estádio de Alvalade

Polícia carregou sobre adeptos antes do encontro da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting.

A PSP carregou sobre adeptos antes do encontro da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting, na sequência de confrontos entre 'casuals' na zona das roulotes junto ao topo norte do Estádio de Alvalade.Dos desacatos, com o arremesso de garrafas, resultaram vários feridos. Os confrontos. posteriores à chegada dos autocarros de ambas as equipas, duraram dois minutos até chegar o corpo de intervenção da PSP.Os 'casuals' do Sporting aguardavam os do Benfica. A polícia,