Agressão a menor leva a desacatos entre pais e alunos em escola no Entrocamento

Agressora contou à família que foi abordada pelos pais da vítima. À saída do estabelecimento de ensino gerou-se uma situação de conflito.

Pais e alunos envolveram-se em desacatos na Escola Básica 2/3 Dr. Ruy d'Andrade, no Entroncamento, esta quinta-feira. Ao que oapurou junto de João Silva, comissário das Relações Públicas da PSP de Santarém, a altercação no exterior do estabelecimento de ensino aconteceu horas após ter sido sinalizada uma situação de agressão a uma aluna.Por volta das 14h20 desta quinta-feira, duas alunas menores terão agredido uma colega no recinto escolar e os pais foram chamados. No decorrer desta situação, os familiares da menor que foi atacada abordaram uma das agressoras, mas tudo pareceu ficar resolvido.À hora de saída da escola, a aluna terá comunicado à família a abordagem e gerou-se uma situação de conflito. Segundo a PSP, apesar do aparato, a situação não terá causado danos maiores.A mãe de um aluno que testemunhou os confrontos disse aoque muitos estudantes ficaram assustados com o ocorrido e que, quando tentaram filmar aquilo que se passava, foram ameaçados e obrigados a parar.