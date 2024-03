Vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria.

Um menino de 18 meses ficou ferido com gravidade após ter sido atropelado no Bairro das Loureiras, em Camarate, na tarde desta quinta-feira. O alerta foi dado por volta das 16h45.A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria.No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Camarate e a PSP.