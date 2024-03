Tio mata sobrinho em guerra de partilhas

Uma quezília antiga devido a partilha de terrenos estará na origem da morte a tiro de caçadeira de um homem de 46 anos, emigrante na Suíça, esta quinta-feira, em Tomar. O suspeito, de 67 anos, é tio da vítima - que estava a fazer obras de melhoria de um caminho particular, que dá acesso aos terrenos em disputa e à casa do atirador.Saiba mais no Correio da Manhã