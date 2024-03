Professora chama “burros” e “porcos” a alunos autistas

Apelidava os 10 alunos autistas de “burros”, “porcos” e “animais”. Gritava com eles, desferia-lhes bofetadas, pontapés e reguadas. Permanecia ainda sentada na sala de aula a manusear o telemóvel sem dar importância aos menores, com idades entre os 12 e os 17 anos, de uma escola de Espinho, onde prestava serviço no Centro de Apoio à Aprendizagem para Alunos com Autismo.Saiba mais no Correio da Manhã