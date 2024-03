PJ apanha um dos maiores traficantes portugueses

Empresário conhecia narcotraficantes da América do Sul e abastecia vários ‘mercados de droga’. Está associado a apreensões no Porto de Leixões.

A PJ acredita que os contactos diretos com narcotraficantes sul-americanos o transformaram num dos principais abastecedores de cocaína da Pasteleira Nova e do Cerco, entre outros ‘mercados da droga’ do Norte e não só. Em outubro, quando a PJ do Porto apanhou 100 kg de ‘coca’ e deteve quatro suspeitos no Porto de Leixões, o empresário, de 38 anos, fugiu para um país da América do Sul. Regressou na semana passada e foi detido pela PJ, quarta-feira, junto a casa.









O suspeito era já vigiado pela PJ. Vivia num apartamento, no Porto, com a companheira e os filhos. O casal tem várias casas e lojas, mas o tráfico era o negócio mais rentável. Associou-se a gangs internacionais e liderava um grupo suspeito de importar cocaína. Tinha uma grande capacidade logística, incluindo a estrutura que lhe permitia retirar droga de navios mercantes ou do interior dos portos. Estará associado a duas grandes apreensões de cocaína, no Porto de Leixões, no ano passado. É considerado violento, particularmente com outros traficantes. A PJ apreendeu-lhe duas armas e um colete balístico. Vai esta sexta-feira a primeiro interrogatório.

Também esta quinta-feira, a PJ do Porto anunciou a detenção de outros dois suspeitos de tráfico, de 34 e 52 anos, apanhados no Aeroporto do Porto com 38 kg de cocaína proveniente do Brasil e dissimulada entre produtos de construção.