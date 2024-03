Quinta sessão de julgamento da morte de Igor Silva arranca esta sexta-feira com mais testemunhas

Última sessão ficou marcada por depoimentos marcantes.

no Tribunal de São João Novo.





Igor Silva foi assassinado a 8 de maio de 2022, junto ao Estádio do Dragão, na festa do título do FC Porto.

A quinta sessão do julgamento da morte de Igor Silva, adepto do FC Porto esfaqueado 18 vezes nos festejos do título em 2022, vai decorrer, esta sexta-feira,A última sessão ficou marcada por depoimentos marcantes. Entre eles, o da namorada da vítima que diz ter sabido dos ataques no Estádio da Luz por Igor, através de mensagens. A mulher garantiu ter visto Renato Gonçalves a desferir uma facada ao namorado Recorde-se que