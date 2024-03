União Europeia "horrorizada" com a morte de uma centena de civis que esperavam por ajuda em Gaza

Alto representante da UE fala em "massacre em Gaza".

O alto representante da União Europeia (UE) para a Política Externa mostrou-se esta sexta-feira "horrorizado" com a morte de civis, que esperavam por ajuda humanitária, num ataque em Gaza, que constitui "uma grave violação do direito humanitário internacional".

"Estou horrorizado com a notícia de outro massacre em Gaza de civis que estavam desesperados por ajuda humanitária. Estas mortes são totalmente inaceitáveis. Privar as pessoas de ajuda alimentar constitui uma violação grave do direito humanitário internacional", afirmou Josep Borrell na rede social X.

O responsável pela diplomacia do bloco europeu acrescentou que "o acesso humanitário desimpedido em Gaza deve ser garantido".