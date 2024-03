Camião despista-se na VCI e destrói separador central

Um camião despistou-se, esta sexta-feira, na VCI, no Porto, junto à subida do Estádio do Dragão, e destruiu o separador central. O acidente que envolveu ainda uma viatura ligeira chegou a condicionar a circulação nos dois sentidos.O alerta foi dado por volta das 9h00. O camião ficou atravessado com a cabine no separador central.

Não há feridos a registar. Os Sapadores foram chamados ao local para proceder à limpeza de derrame de combustível.Ao que oapurou, o acidente aconteceu numa altura em que chovia de forma intensa.