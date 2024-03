Pelo menos 66 pessoas detidas após agricultores terem bloqueado o trânsito em torno do Arco do Triunfo

Protesto mobilizou cerca de 150 manifestantes.

Pelo menos 66 pessoas foram detidas esta sexta-feira em Paris após agricultores terem bloqueado o trânsito em torno do Arco do Triunfo com fardos de palha e tratores, declarou a polícia francesa.

Os agricultores chegaram de trator ao Arco do Triunfo, local de homenagem aos soldados mortos em combate e localizado na famosa avenida de Campos Elísios, por volta das 06h00, no horário local (05h00 em Lisboa) e interromperam brevemente o trânsito, segundo a polícia.

"Mobilizados por todos, os agricultores da (sindicato) Coordenação Rural estão concentrados em Paris. Uma ação rápida para salvar os nossos 45% de explorações agrícolas em dificuldades financeiras", afirmou a organização sindical nas redes sociais.

O protesto mobilizou cerca de 150 manifestantes, que se reuniram na praça Charles de Gaulle - conhecida como praça da Estrela, devido à convergência de 12 grandes avenidas da capital francesa e onde se localiza o Arco do Triunfo -, confirmaram fontes da polícia à rádio pública France Info.

Iniciada de madrugada, a manifestação no Arco terminou por volta das 09h40, no horário local (08h40 em Lisboa), segundo um jornalista da agência de notícias AFP.

Além deste protesto, a Coordenação Rural prevê também esta sexta-feiracortar algumas estradas, como a A86 e a A4 sudeste de Paris.

Outras ações ocorreram em outros lugares perto de Paris: quatro tratores bloquearam uma saída do anel viário e outros foram posicionados em outro acesso a esta via que circunda a capital, segundo a polícia.

"Um comboio de tratores dirige-se ao Palácio de Versalhes", a poucas dezenas de quilómetros de Paris, onde serão aguardados por uma força da polícia, acrescentou a mesma fonte.

A mobilização deste sindicato, que está associado à direita e à extrema-direita, ocorre após a presença no sábado do Presidente francês, Emmanuel Macron, na Feira Internacional da Agricultura, que se realizou em Paris e é o mais importante evento desse tipo no mundo.

Macron foi à Feira para realizar a sua inauguração, como é tradição dos Presidentes franceses, mas foi recebido com forte rejeição, com vaias e alguns incidentes violentos entre a polícia e os agricultores.

O Presidente - que permaneceu por horas no evento, com um forte dispositivo de segurança - reuniu-se com dezenas de representantes do setor da agricultura para explicar as medidas que o seu Executivo planeia e assim tentar acalmar os ânimos.

Macron também acusou o grupo que causou os incidentes mais graves de estar no local por razões políticas, especificamente associadas à extrema-direita de Marine Le Pen, e não para defender os interesses do setor, que nos últimos meses tem realizado protestos em França e em outros países europeus.